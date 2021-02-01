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Ханцевич: "Осужденный депутат не может быть дальше депутатом"

Новости. Общество
11:20, 02 Февраля 2021
фото: © Петросовет
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Городской совет Петрозаводска досрочно прекратил полномочия депутата Валерия Матвеева, ранее осужденного за взятку.

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий парламентария Валерия Матвеева на сессии Петросовета, состоявшейся во вторник, 2 февраля, в Петрозаводске. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" из зала городского совета.

"Осужденный депутат не может быть дальше депутатом", - сказал исполняющий  обязанности персдседателя Петросовета Александр Ханцевич.

Основанием для депутатского решения стал обвинительный приговор Петрозаводского городского суда, вынесенный в отношении Валерия Матвеева - зампредседателя горсовета был признан виновным в получении взятки.

"12 января 2021 года вступил в законную силу приговор Петрозаводского городского суда  от 23 декабря 2020 года в отношении Матвеева Валерия Леонидовича 25.05.1969 года рождения, осужденного по ч.6 ст.290  УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 03 (три) года 06 месяцев со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 20 000 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях на срок 15 лет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты также лишили Матвеева должности заместителя председателя городского совета в связи с досрочным прекращением его депутатских полномочий.

Напомним, Валерий Матвеев ранее занимал пост заместителя председателя Петрозаводского городского совета. В декабре 2020 года Матвеев был приговорен  к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей. Экс-депутат привлечен к ответственности за получение взятки в размере 4 млн рублей.

В настоящее время под арестом находится также председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук. Предварительное следствие обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 млн рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его бывший заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев.

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Комментарии

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Изя
2021-02-02 12:12:55
А зря , достойный был единоросссс1 , надо было оставить пожизненно детупатом ))))
Саныч
2021-02-02 12:08:45
Его старшего товарища можно уже начинать отстранять, чё 10 раз собираться.
однозначно
2021-02-02 11:35:56
Через час заноза начнет верещать про пауков в банке. :)
Изя
2021-02-02 11:54:05
однозначно, анонс ?)
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