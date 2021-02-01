Ханцевич: "Осужденный депутат не может быть дальше депутатом"

Городской совет Петрозаводска досрочно прекратил полномочия депутата Валерия Матвеева, ранее осужденного за взятку.

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий парламентария Валерия Матвеева на сессии Петросовета, состоявшейся во вторник, 2 февраля, в Петрозаводске. Об этом сообщает корреспондент "Столицы на Онего" из зала городского совета.

"Осужденный депутат не может быть дальше депутатом", - сказал исполняющий обязанности персдседателя Петросовета Александр Ханцевич.

Основанием для депутатского решения стал обвинительный приговор Петрозаводского городского суда, вынесенный в отношении Валерия Матвеева - зампредседателя горсовета был признан виновным в получении взятки.

"12 января 2021 года вступил в законную силу приговор Петрозаводского городского суда от 23 декабря 2020 года в отношении Матвеева Валерия Леонидовича 25.05.1969 года рождения, осужденного по ч.6 ст.290 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 03 (три) года 06 месяцев со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 20 000 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях на срок 15 лет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты также лишили Матвеева должности заместителя председателя городского совета в связи с досрочным прекращением его депутатских полномочий.

Напомним, Валерий Матвеев ранее занимал пост заместителя председателя Петрозаводского городского совета. В декабре 2020 года Матвеев был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей. Экс-депутат привлечен к ответственности за получение взятки в размере 4 млн рублей.

В настоящее время под арестом находится также председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук. Предварительное следствие обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 млн рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его бывший заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев.