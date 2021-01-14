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Суд Петрозаводска оставил за решеткой председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве

Новости. Общество
14:17, 15 Января 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Суд продлил арест председателя Петросовета Геннадия Боднарчука еще на месяц, до 16 февраля включительно.

Ходатайство адвокатов Геннадия Боднарчука о назначении ему домашнего ареста либо внесение залога в 3 миллиона рублей суд отклонил.

Сегодня, 15 января, судья петрозаводского городского суда Олег Грабчук продлил арест председателя Петросовета Геннадия Болднарчука еще на месяц, до 16 февраля включительно. При этом адвокаты Боднарчука просили назначить ему домашний арест либо выпустить под залог в три миллиона рублей.

Напомним, что предварительное следствие обвиняет 49-летнего Геннадия Боднарчука в получении взятки в особо крупном размере, статья 290 ч.6 УК РФ. Деньги в сумме 1,5 миллионов рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев.

В этой связи напомним, что 23 декабря прошлого года Роман Парамонов признал заключившего досудебное соглашение со следствием Валерия Матвеева виновным в получении взятки в размере 4 млн рублей, и приговорил к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 20 млн рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Поскольку ни прокуратура ни защита в отведенный срок этот приговор не обжаловали, 12 января он вступил в законную силу.

По имеющейся информации, защита Геннадия Боднарчука намерена обжаловать решение суда о продлении ему срока содержания под стражей.

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