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Освещение и велодорожка появятся на трассе от Деревянного до Петрозаводска

Новости. Общество
12:33, 03 Декабря 2021
фото: © Упрдор «Кола»

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Подъезд к Петрозаводску, недавно переданный в федеральную собственность дороги А-215, ждет модернизация.

В рамках капитального ремонта на трассе А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин Наволок — подъезд к Петрозаводску» установят освещение. Монтаж современных систем наружного освещения, обустройство тротуаров, остановочных пунктов общественного транспорта, пешеходных переходов ждет все участки трассы, проходящие через населенные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Один из отрезков новой федеральной автодороги — со 132 по 147 км (от села Деревянное до Петрозаводска) — будет расширен до четырех полос движения, здесь на всем протяжении обустроят не только систему наружного освещения, но и о велодорожку.

В Упрдоре «Кола» напомнили, автодорога А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин Наволок — подъезд к Петрозаводску» (ранее «Петрозаводск — Ошта») передана в федеральную собственность в 2019 году в неудовлетворительном состоянии и без сопутствующей инфраструктуры. За последние два года устранены ее наиболее серьезные дефекты, заключены контракты на выполнение работ по текущему содержанию, ведется проектирование капитального ремонта.

Повышение безопасности федеральных автодорог на территории Карелии и Мурманской области остается приоритетной задачей ФКУ «Упрдор «Кола». В числе принимаемых для ее решения мер — постоянный контроль состояния дорожного покрытия, установка дорожных знаков, барьерных ограждений, оборудование пешеходной инфраструктуры, обустройство линий освещения. Напомним, что с учетом смонтированных в этом году систем, общая протяженность освещенных участков федеральных трасс в Карелии и Мурманской области превысила 200 км.

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Комментарии

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Горожанин
2021-12-03 14:18:59
Да там и при двух полосах ни разу пробок не видел. Вот еще камень в Рыбреке закончится - вообще некуда будет ездить. Только дачники. А велодорожка - это конечно здорово!
Гость
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