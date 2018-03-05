От "эконома" до "безлимита": Минстрой хочет внедрить тарифы по оплате коммуналки

Минстрой сможет предложить гражданам различные "тарифные планы" после того, как в стране начнет полноценно работать система автоматизированного учета потребления ресурсов.

Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, передает RNS.

По его словам, переход к автоматизированному контролю ресурсов позволит предложить потребителям "тарифные планы – как пример, "эконом", "оптимум", "безлимит".

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