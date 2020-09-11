Главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук рассказала, как переболела COVID-19 и как ее лечили.

"Все мои знакомые врачи, среди которых есть терапевты, работающие с COVID-19, в один голос сказали, что обычные противовирусные, типа арбидола, от коронавируса не помогают. От слова совсем. И что его раздают ковидным больным только потому, что лекарство попало в список федерального Миздрава, хотя совершенно бесполезно. Как позднее я прочитала в российских СМИ, это не помешало потратить на закупку арбидола для учреждений здравоохранения по всей стране 270 миллионов рублей... Главное мое открытие такое: от коронавируса, который проходит в легкой форме, лекарств нет. Все, что может делать больной в такой ситуации – бороться с симптомами и усиливать сопротивляемость организма. Орошать горло, чтобы снять боль, повышать иммунитет иммуностимулирующими средствами, если есть насморк – капли закапывать, при температуре выше 38 градусов – пить жаропонижающее", – рассказала Наталья.

Подробнее читайте в материале "Как я болела коронавирусом".