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От Сортавалы до Кеми: целая сеть новых железнодорожных маршрутов появится в Карелии

Новости. Общество
10:44, 12 Марта 2021
фото: ГТРК "Карелия"
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Власти Карелии и РЖД договорились о создании новых железнодорожных маршрутов - некоторые появятся уже летом, другие пока только в планах.

Эта тема обсуждалась на серии совещаний правительства Карелии, посвященных социально-экономическому развитию  районов республики.

Поезда по маршрутам Петрозаводск-Сортавала и Сортавала-Лодейное поле-Петербург планируется запустить летом этого года. После окончания пандемии маршрут продлят до Йоэнсуу.

Спецпоезда обещают пустить до резиденции Талви Укко в Чалне и до Кеми.

А в перспективе железнодорожная ветка должна дотянуться и до Пудожа.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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Os
2021-03-12 14:36:31
К Талви Укко легче трамвай от аэропорта пустить.
Mikko Merimies
2021-03-12 13:29:07
Петербург через Лодейное Поле...Если это для жителей Питкяранты, Салми, Олонца - то при чём тут Сортавала? Вряд ли у кого возникнет желание ехать в Питер из Сортавала таким маршрутом(520км). Поезд "Сортавала-Петрозаводск", конечно, нужен. Причём, более всего для жителей Суоярви и района(Суйстамо, Райконкоски,Лоймола...)
zanoza
2021-03-12 12:46:52
Дым столбом - кипит, дымится пароход...
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует весь народ
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чисто поле... :)
(Слова из "Попутной песни" М.И. Глинки)
David .
2021-03-12 11:05:53
Что толку в них если скорость поезда как при Николашке-Кровавом?!
Беня
2021-03-12 12:25:09
David ., все одно лучше чем за рулем. Закрываешь глаза - а там дорога, снег, свет фар. Даже если по стопочке на каждый глазик хряпнуть для сна, все равно видишь дорогу, снег и свет фар сместо снов.
Так шо паравоз не только плохо, паравоз еще и хорошо :)
David .
2021-03-12 12:47:55
Беня, Дык с какой скоростью он тащится, успеешь придти в непотребное состояние и уже не вспомнишь на кой черт в эту дыру поперся . :)
врунофф
2021-03-12 11:05:34
Сейчас вечнонедовольные поднимут визг
Гость
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