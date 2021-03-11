От Сортавалы до Кеми: целая сеть новых железнодорожных маршрутов появится в Карелии

Власти Карелии и РЖД договорились о создании новых железнодорожных маршрутов - некоторые появятся уже летом, другие пока только в планах.
Эта тема обсуждалась на серии совещаний правительства Карелии, посвященных социально-экономическому развитию районов республики.
Поезда по маршрутам Петрозаводск-Сортавала и Сортавала-Лодейное поле-Петербург планируется запустить летом этого года. После окончания пандемии маршрут продлят до Йоэнсуу.
Спецпоезда обещают пустить до резиденции Талви Укко в Чалне и до Кеми.
А в перспективе железнодорожная ветка должна дотянуться и до Пудожа.
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