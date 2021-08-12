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Отделению КПРФ в Карелии подарили огромное знамя времен СССР

Новости. Политика
12:52, 14 Августа 2021
фото: паблик «КПРФ в Карелии»

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Одна из организаций Петрозаводска вручила карельскому отделению КПРФ знамя времен СССР с лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!».

Как сообщается в паблике «КПРФ в Карелии», одна из организаций Петрозаводска сохранила знамя времен СССР с лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» на десятилетия и в минувшую пятницу, 13 августа, вручила секретарю городского отделения КПРФ Сергею Андруневичу.

«Когда в стране и за ее пределами набирает обороты распространение антисоветизма и русофобии, это еще один признак реакционности и загнивания современного капитализма. В этих условиях чрезвычайно важно, с одной стороны, приложить все усилия для защиты правды истории, с другой – сохранять различные предметы, связанные с эпохой, когда наша страна достигла огромных высот – Советским периодом. История со знаменем, переданным нам, - это еще один важный шаг в этом направлении», - сказал Сергей Андруневич.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-08-14 14:15:37
Знамя - эстафета вранья.(кир) Они ещё не покаялись за убийство царской семьи и прислуги. :)
Вася
2021-08-14 13:39:26
Всё думали-думали какова она РУССКАЯ ИДЕЯ?
Вася
2021-08-14 13:25:53
Ураааа!
Спутник заработал!
Гость
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