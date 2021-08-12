Отделению КПРФ в Карелии подарили огромное знамя времен СССР

Одна из организаций Петрозаводска вручила карельскому отделению КПРФ знамя времен СССР с лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!».

Как сообщается в паблике «КПРФ в Карелии», одна из организаций Петрозаводска сохранила знамя времен СССР с лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» на десятилетия и в минувшую пятницу, 13 августа, вручила секретарю городского отделения КПРФ Сергею Андруневичу.

«Когда в стране и за ее пределами набирает обороты распространение антисоветизма и русофобии, это еще один признак реакционности и загнивания современного капитализма. В этих условиях чрезвычайно важно, с одной стороны, приложить все усилия для защиты правды истории, с другой – сохранять различные предметы, связанные с эпохой, когда наша страна достигла огромных высот – Советским периодом. История со знаменем, переданным нам, - это еще один важный шаг в этом направлении», - сказал Сергей Андруневич.