Отдых на берегу реки закончился поножовщиной и попыткой убийства: дело ушло в суд в Карелии

Следственные органы Кемского района Карелии завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство, которое было совершено во время жестокой драки между местными жителями.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета России.

Драка произошла 22 июля ночью на берегу реки в лесном массиве в районе станции Мягрека.

По версии следствия, 18-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим знакомым напал на него и сначала ударил горлышком стеклянной бутылки по ноге, а затем нанес тяжелое ножевое ранение груди. Несмотря на это потерпевший оказал активное сопротивление. По мнению следствия, только поэтому он остался жив - нападавший не смог довести дело до конца.

Кроме того, обвиняемому инкриминируется еще одно преступление - угон автомобиля.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.