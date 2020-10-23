Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно состояние заболевшей коронавирусом главы Петрозаводска 9
23.10.2020 12:43
Аэропорт "Петрозаводск" в Карелии заказал 5 миллионов литров питьевой воды 8
23.10.2020 16:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике 17
23.10.2020 12:22
Недобросовестные проститутки оставили туриста без денег и удовольствия 1
23.10.2020 23:30
Иностранцам будут платить за переезд в Италию
23.10.2020 21:05

Отдых на берегу реки закончился поножовщиной и попыткой убийства: дело ушло в суд в Карелии

Новости. Происшествия
11:06, 24 Октября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Следственные органы Кемского района Карелии завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство, которое было совершено во время жестокой драки между местными жителями.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета России.

Драка произошла 22 июля ночью на берегу реки в лесном массиве в районе станции Мягрека.

По версии следствия, 18-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим знакомым напал на него и сначала ударил горлышком стеклянной бутылки по ноге, а затем нанес  тяжелое ножевое ранение груди. Несмотря на это потерпевший оказал активное сопротивление. По мнению следствия, только поэтому он остался жив - нападавший не смог довести дело до конца. 

Кроме того, обвиняемому инкриминируется  еще одно преступление - угон автомобиля.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь и в субботу
Биоматериал на коронавирус COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" теперь можно сдать и по субботам.
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»