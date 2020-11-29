Отдых в баре закончился для жительницы Карелии потерей дорогого гаджета

Жительница Кондопоги осталась без средства связи, погуляв в баре.

В кондопожскую полицию поступило заявление от 39-летней женщины. У нее пропал мобильный телефон стоимостью без малого 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, в один из дней женщина отдыхала в баре. В какой-то момент она ненадолго отлучилась, а телефон оставила на столе без присмотра. Когда вернулась, его на месте не нашла.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась другая посетительница заведения, 20-летняя кондопожанка, у которой ранее проблем с законом не возникало. Она призналась, что некоторое время пользовалась гаджетом сама, а затем его продала.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии пропил телефон друга и стал фигурантом уголовного дела.