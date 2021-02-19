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Отдыхающий на нудистском пляже случайно нашел человеческую кость

Новости. Общество
23:30, 19 Февраля 2021
фото: 9News
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В Австралии местный житель во время отдыха на нудистском пляже случайно обнаружил человеческую кость.

Во вторник, 16 февраля, отдыхающий гулял по пляжу Маслин в Аделаиде и наткнулся на странную кость. Австралиец принес находку домой, однако на следующий день сообщил о ней в полицию. Об этом передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Спустя сутки полиция Южного округа провела предварительные поиски и обнаружила на пляже еще одну кость примерно в 50 метрах от места первой находки. На следующий день была организована обширная поисковая операция, были задействованы волонтеры, отдел водного хозяйства и проведена судебно-медицинская экспертиза.

Специалисты исследовали около километра береговой линии, но не нашли каких-либо значимых предметов. На данный момент поиски завершены, в ближайшие несколько дней найденные кости будут изучены.

"Мы подозреваем, что это человеческие кости, которые появились на пляже относительно недавно, может, пару месяцев назад или даже год…" — поделился предположениями главный детектив Скотт Фицджеральд (Scott Fitzgerald). Он также добавил, что, вероятно, вторая найденная кость является частью ребра.

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