Отдыхающий в грязи полуголый мужчина шокировал жителей Петрозаводска (ФОТО) 16+

На Кукковке неизвестный мужчина оголился и начал валяться по грязному газону.

Фотографии неизвестного полуголого мужчины, валяющегося в грязи, были опубликованы в сообществе «Жесть Карелия».

Все происходило на Кукковке, возле дома по адресу: Ровио, 18. По словам автора фото, инцидент случился сегодня, 20 сентября, утром.

Дальнейшая судьба героя фотосессии выясняется.

Напомним, полиция установила личность мужчины, который в июне голым разгуливал по Петрозаводску.