Отдыхающий в грязи полуголый мужчина шокировал жителей Петрозаводска (ФОТО) 16+

На Кукковке неизвестный мужчина оголился и начал валяться по грязному газону.
Фотографии неизвестного полуголого мужчины, валяющегося в грязи, были опубликованы в сообществе «Жесть Карелия».
Все происходило на Кукковке, возле дома по адресу: Ровио, 18. По словам автора фото, инцидент случился сегодня, 20 сентября, утром.
Дальнейшая судьба героя фотосессии выясняется.
Напомним, полиция установила личность мужчины, который в июне голым разгуливал по Петрозаводску.
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