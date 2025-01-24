Отечественную легковушку разворотило после жесткого столкновения с японским пикапом под Петрозаводском

У аэропорта под Петрозаводском жестко столкнулись автомобили.

О дорожной аварии сообщил один из карельских телеграм-каналов.

ДТП произошло вечером в субботу, 25 января, около аэропорта под Петрозаводском. Там столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota Hilux.

Последствия аварии попали на фото и видео.

Судя по кадрам, отечественная легковушки в результате ДТП оказалась сильно разбита.

Информация о пострадавших и обстоятельства аварии выясняются.

Источник: Телеграм-канал «Костомукшский Дворик»