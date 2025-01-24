Отечественную легковушку разворотило после жесткого столкновения с японским пикапом под Петрозаводском

У аэропорта под Петрозаводском жестко столкнулись автомобили.
О дорожной аварии сообщил один из карельских телеграм-каналов.
ДТП произошло вечером в субботу, 25 января, около аэропорта под Петрозаводском. Там столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota Hilux.
Последствия аварии попали на фото и видео.
Судя по кадрам, отечественная легковушки в результате ДТП оказалась сильно разбита.
Информация о пострадавших и обстоятельства аварии выясняются.
Источник: Телеграм-канал «Костомукшский Дворик»
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