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Отец-алиментщик в Карелии в подарок к 18-летию ребенка погасил долг в 260 тысяч рублей

Новости. Общество
10:52, 20 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

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Мужчина задолжал 260 тысяч рублей по алиментам, но к 18-летию ребенка с помощью родственников и экс-супруги все деньги выплатил, сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов находились документы о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ части от дохода должника. Задолженность по алиментам составляла более 260 тысяч рублей.

Должник от уплаты алиментов не уклонялся, пока имел постоянный доход. Затем мужчина потерял работу и не смог трудоустроиться, но алименты продолжал выплачивать самостоятельно, правда, нерегулярно и не в полном объеме. В связи с чем образовалась задолженность.

Поскольку ребенок, на чье содержание взыскивались алименты, вскоре достиг совершеннолетия, а отец не хотел оставаться в статусе неплательщика, при поддержке близких и положительном воздействии бывшей супруги мужчина погасил всю задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 18 тысяч рублей.

Таким образом должник исполнил не только свой отцовский долг, но и избежал привлечения его к административной ответственности.

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