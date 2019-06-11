Отец Ивана Урганта расстался с беременной молодой женой

Андрей Ургант рассказал о разрыве с 32-летней Еленой Романовой.

Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, влюбленные были вместе с 2007 года,а поженились спустя шесть лет отношений. Несколько лет назад отец Ивана Урганта заявил, что мечтает снова стать отцом, но его жена не готова к материнству, потому что у нее нет свободного времени, пишет Cosmopolitan.

Вчера Елена поделилась снимком, на котором запечатлена с округлившимся животом. Многие сразу же принялись поздравлять Урганта-старшего с грядущим прибавлением. Как оказалось, ребенка она ждет уже от нового возлюбленного.

"Меня не с чем поздравлять, мы давно расстались", – поделился Андрей Ургант.

Бывшая жена звезды не раскрывает имени отца ребенка. Ее подписчики предположили, что малыш появится на свет осенью.