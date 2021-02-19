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Отказ населения Карелии от строительства АЭС плохо повлиял на экономику, считает Парфенчиков

Новости. Общество
12:58, 20 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
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Принятое в 1990-х годах решение отказаться от строительства АЭС в Карелии, негативно повлияло на развитие экономики, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал сегодня на заседании правительства Карелии.

Эту тему он затронул при обсуждении вопроса об учете мнения населения при разработке проектов в промышленности и других сферах. В 1990-х года власти Карелии отказались от планов строительства АЭС из-за протестов местных жителей.

"Много лет назад большинство населения республики высказалось против строительства АЭС на территории Муезерского района. Ну, так получилось, высказалось против. По разным причинам… Вот прошло 20 лет, мы не построили АЭС, вот это Муезерский район. Вот с такой экономикой, с такими дорогами, с такой жизнью", - сказал Парфенчиков.

Он напомнил, что строительство новой АЭС, которое ведется сейчас в соседней Финляндии, получило поддержку большинства населения.

Что еще об этом думает губернатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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врунофф
2021-02-20 13:52:09
Либерда, почему не визжите про соседнюю финляндию с таким же климатом и АЭС ? :)
Off
2021-02-20 14:05:55
врунофф, спроси их . Они в Думе, целая фракция. Они тебе навизжат ответ. Неудачник. :)
Koira
2021-02-20 13:47:32
Засуньте себе АЭС сами знаете куда
тетка
2021-02-20 13:27:46
Он так считает, потому что не собирается здесь жить. Решение было верным.
Сеня
2021-02-20 14:05:06
тетка, пусть сваливает . раз не нравятся карелы и Карелия хе хе
zanoza
2021-02-20 13:20:24
Ну так как у нас строят, то решение народом было принято правильное. Вон при строительстве в Кемском районе Белопорожской ГЭС уже две аварии было, а тут атом.
АК
2021-02-20 13:51:37
zanoza, по всему миру строим, а в Муезерке не смогли бы...
кир
2021-02-20 13:18:31
Пламенный трибун Белозерцев сеял смуту, проводя собрания против строительства АЭС. Приезжали проектировщики АЭС из Ленинграда рассказывали и показывали все свои материалы. "Благодарные" люди избрали его на съезд народных депутатов. В результате он закрепился в столице, но плохо кончил свою жизнь. Кот сказал, что не надо их выбирать всеми людьми как и глав поселений. Но миша самобытный пригрозил, что через три года всё изменится, когда они возьмут власть.
врунофф
2021-02-20 13:08:05
Помню эту младодемократическую шелупонь. Истерили, народ к протестам подбивали, а сами потом в москву свалили. Книжку написали "Карельское землячество в Москве". И гордятся этим, свои мнимые заслуги описывают. Нынешняя либероидная шушара не отстает от них.
Гость
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