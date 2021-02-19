Отказ населения Карелии от строительства АЭС плохо повлиял на экономику, считает Парфенчиков

Принятое в 1990-х годах решение отказаться от строительства АЭС в Карелии, негативно повлияло на развитие экономики, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал сегодня на заседании правительства Карелии.

Эту тему он затронул при обсуждении вопроса об учете мнения населения при разработке проектов в промышленности и других сферах. В 1990-х года власти Карелии отказались от планов строительства АЭС из-за протестов местных жителей.

"Много лет назад большинство населения республики высказалось против строительства АЭС на территории Муезерского района. Ну, так получилось, высказалось против. По разным причинам… Вот прошло 20 лет, мы не построили АЭС, вот это Муезерский район. Вот с такой экономикой, с такими дорогами, с такой жизнью", - сказал Парфенчиков.

Он напомнил, что строительство новой АЭС, которое ведется сейчас в соседней Финляндии, получило поддержку большинства населения.

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