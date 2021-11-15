Отключение теплоснабжения половины Петрозаводска приведет к росту нагрузки на электросети

Авария на магистральном трубопроводе в Петрозаводске, для ликвидации которой придется отключить от теплоснабжения более тысячи домов, повлечет за собой рост нагрузки на электрические сети.

Об этом предупредил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«Понимая повышение нагрузки на электрические сети, руководство „ОРЭС-Петрозаводск“ поставило всем своим подразделениям задачу по усилению… Предприняты все возможные меры для максимального сокращения времени устранения аварии и минимизации ее последствий.», — написал он на своей странице Вконтакте.

Как сообщалось ранее, на участке прямого трубопровода на улице Шотмана коммунальщики обнаружили повреждение. Для его устранения специалистам потребуется отключить теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей. Под отключение попадут потребители Голиковки, Зареки, Кукковки, Перевалки, Первомайского района и центра города.