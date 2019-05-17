Отключения электричества и водоснабжения ожидают жителей Питкярантского района

Местные власти рассказали, каким образом пройдут отключения в населенных пунктах Питкярантского района.

В соцсети "Вконтакте" паблик "Нетипичная Питкяранта" сообщил о готовящихся отключениях водоснабжения и электроэнергии.

"С 14 мая до конца месяца в городе Питкяранта отключена горячая вода. Вообще никакой воды подаваться в город не будет сутки с 22 по 23 мая. Администрация просила не приводить детей в детские сады. В довершение, сейчас сообщают, что с 20 мая по 31 мая будет ослаблен режим электрической сети в городе Питкяранта, а также возможно отключение населенных пунктов района от электроэнергии", - информирует сетевое сообщество.

В администрации Питкярантского муниципального района подтвердили планы по отключению воды и света в населенных пунктах.

Как сообщил заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Карповский, с 22 по 23 мая перебой с водоснабжением будет обусловлен регламентными ремонтными работами на местном заводе, после чего воду обещают дать.

По словам Карповского, с 20 по 31 мая режим электрической сети будет действительно ослаблен в поселениях, что связано также с ремонтными работами. Замглавы по ЖКХ также не отрицает, что могут быть и отключения электричества.

"Может быть. Когда регламентные работы, они, не нарушая законодательства, отключают и что-то делают быстро. Либо переключать на другие линии стараются. Ну бывает такое. Это не аварийное, а именно для ремонтных работ будет проводиться", - сказал Карповский.

"Они участок какой-то берут, отключают, ремонтируют. Даже бывает у них так, что если этот участок закольцован, они запитывают с другого участка, поэтому вообще никак не отразится на людях. Поэтому они говорят, что может напряжение упасть, может быть, будут какие-то участки отключаться, где нету закольцовки еще. Вот они теперь работы и проводят", - добавил он.