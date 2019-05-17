Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:45, 17 Мая 2019
фото: ticrk.ru

Отключения электричества и водоснабжения ожидают жителей Питкярантского района

Загрузка...

Местные власти рассказали, каким образом пройдут отключения в населенных пунктах Питкярантского района.

 

В соцсети "Вконтакте" паблик "Нетипичная Питкяранта" сообщил о готовящихся отключениях водоснабжения и электроэнергии.

"С 14 мая до конца месяца в городе Питкяранта отключена горячая вода. Вообще никакой воды подаваться в город не будет сутки с 22 по 23 мая. Администрация просила не приводить детей в детские сады. В довершение, сейчас сообщают, что с 20 мая по 31 мая будет ослаблен режим электрической сети в городе Питкяранта, а также возможно отключение населенных пунктов района от электроэнергии", -  информирует сетевое сообщество. 

В администрации Питкярантского муниципального района подтвердили планы по отключению воды и света в населенных пунктах.

Как сообщил заместитель главы администрации  по жилищно-коммунальному хозяйству Станислав Карповский, с 22 по 23 мая перебой с водоснабжением будет обусловлен регламентными ремонтными работами на местном заводе, после чего воду обещают дать.

По  словам Карповского, с 20 по 31 мая режим электрической сети будет действительно ослаблен в поселениях, что связано также с ремонтными работами. Замглавы по ЖКХ также не отрицает, что могут быть и отключения электричества.

"Может быть. Когда регламентные работы, они, не нарушая законодательства, отключают и что-то делают быстро. Либо переключать на другие линии стараются. Ну бывает такое. Это не аварийное, а именно для ремонтных работ будет проводиться", - сказал Карповский.

"Они участок какой-то берут, отключают, ремонтируют. Даже бывает у них так, что если этот участок закольцован, они запитывают с другого участка, поэтому вообще никак не отразится на людях. Поэтому они говорят, что может напряжение упасть, может быть, будут какие-то участки отключаться, где нету закольцовки еще. Вот они теперь работы и проводят", - добавил он.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.05.2019, 14:10
В Карелии умерла сотрудница районной администрации
11.05.2019, 21:40
Светлана Лобода показала "трюки" с силиконовыми частями тела
13.05.2019, 15:49
Тепло не задержится в Карелии
13.05.2019, 19:40
СМИ: Алина Кабаева родила двойню
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
14.05.2019, 19:40
Киркорову и Лазареву запретили подходить к Мадонне

Аналитика

15.05.2019 11:09
Политкухня
Валентина Евсеева: "Власть опасается "сюрпризов" в День Республики" 1
Накануне внеочередной сессии депутат Медвежьегорского горсовета прокомментировала планы роспуска представительного органа местного самоуправления.
"Если будет тепло и уютно, то проблемы мы решим"
15.05.2019 10:36
"Продукт полицейского государства" 5
14.05.2019 16:07
Выпали из повестки 2
13.05.2019 12:27
Запрет бессмысленный и беспощадный 3
13.05.2019 10:13
Вся аналитика

Чтиво

15.05.2019 10:57
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 5
07.05.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Бессмертный полк 2019
09.05.2019 15:12
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»