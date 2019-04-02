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Новости. Культура
17:40, 02 Апреля 2019
фото: gov.karelia.ru

Открылась продажа билетов на фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии

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С 1 апреля началась продажа билетов на музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, который пройдет в горном парке "Рускеала" с 9 по 11 августа, сообщает министерство культуры республики.

В этом году на фестивале выступят звезды из пяти стран мира, солисты Большого и Мариинского театров с шедеврами мировой классики, оперными хитами, восточными мотивами, музыкой из фильмов.

На сайте Карельской филармонии и в кассе уже продаются входные билеты на территорию горного парка в дни фестиваля. Можно купить абонемент на все три дня, на два дня или входной билет на один из дней фестиваля.

Стоимость билетов – от 600 до 1000 рублей. При покупке абонемента на два дня – скидка 10%, на три дня – 20%. Специальные цены предусмотрены для школьников и студентов. Для детей младше 7 лет вход бесплатный.

В ближайшее время откроется продажа сидячих мест в партере. Билеты будут продаваться вплоть до начала фестиваля и в дни его проведения.

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