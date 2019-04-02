Открылась продажа билетов на фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии

С 1 апреля началась продажа билетов на музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, который пройдет в горном парке "Рускеала" с 9 по 11 августа, сообщает министерство культуры республики.

В этом году на фестивале выступят звезды из пяти стран мира, солисты Большого и Мариинского театров с шедеврами мировой классики, оперными хитами, восточными мотивами, музыкой из фильмов.

На сайте Карельской филармонии и в кассе уже продаются входные билеты на территорию горного парка в дни фестиваля. Можно купить абонемент на все три дня, на два дня или входной билет на один из дней фестиваля.

Стоимость билетов – от 600 до 1000 рублей. При покупке абонемента на два дня – скидка 10%, на три дня – 20%. Специальные цены предусмотрены для школьников и студентов. Для детей младше 7 лет вход бесплатный.

В ближайшее время откроется продажа сидячих мест в партере. Билеты будут продаваться вплоть до начала фестиваля и в дни его проведения.