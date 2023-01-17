Открылась продажа билетов на самолет из Петрозаводска в Екатеринбург

Для Карелии данное направление открыто впервые, сообщили в Минтрансе республики.

С сегодняшнего дня авиакомпания «Северсталь» открывает продажу авиабилетов по маршруту «Петрозаводск – Екатеринбург». Первый рейс состоится 2 мая.

Полеты в один из самых крупных городов России будут выполняться комфортабельными самолётами Bombardier CRJ-200 с мая по декабрь с частотой 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Этот лайнер может выполнять рейсы в сложных метеоусловиях.

Екатеринбург – один из крупнейших городов России, административный центр Свердловской области, охватывающей север Уральских гор, а также окраину Западно-Сибирской равнины.

Отправление из Петрозаводска в 17.15. Прибытие в Аэропорт Кольцово в 21.40 (по местному времени). Время в пути 2.25 . Пассажирам необходимо помнить о разнице в часовых поясах (+2 часа к московскому времени).

Актуальное расписание авиаперелетов в Екатеринбург и по другим направлениям размещено на сайтах аэропорта «Петрозаводск» и авиакомпании «Северсталь», расписание может корректироваться.

Ранее сообщалось, что авиарейсы из Карелии в Екатеринбург и Казань запустят в мае.