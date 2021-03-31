Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а

Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.

Прививки нужны семье в различные периоды жизни ее членов - и в первый год жизни детей, и когда дети подросли и членам семьи в зрелом возрасте.



Взрослые зачастую переносят болезни очень тяжело. Смертность взрослых людей от ветрянки в несколько раз выше, чем у детей, а корь у взрослых старше 20 лет часто вызывает энценфалит. Корь и ветрянка очень заразны, ими можно заразиться, даже просто находясь в одном помещении с больным ребенком или взрослым.

Особенно важно обратить внимание на вакцинацию женщинам репродуктивного возраста, вовремя сделанные прививки могут обезопасить не только себя, но и ребенка во время будущей беременности. Если женщине делали прививки только в детстве, то в 22-24 года возможно пора делать ревакцинацию, иначе защиты может оказаться недостаточно, перенесенные во время беременности коклюш, корь, краснуха могут вызвать потерю плода или тяжелые нарушения его развития.

Нужно ли в Карелии прививаться от клещевого энцефалита, читайте здесь.

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