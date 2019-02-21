Открытие: интим в больших количествах опасен для здоровья

Как утверждают академики, любые попытки контролировать сексуальное влечение могут привести к сильному расстройству психики.

Однако академики также уверяют, что удовольствие от полового акта может очень плохо отразиться на здоровье: повышается риск заражения венерическими заболеваниями. В целом академики сравнили гиперсексуальность, с точки зрения влияния на головной мозг, с болезнью Паркинсона и биполярным аффективным расстройством, пишет издание "Белновости"

Еще одна группа научных сотрудников смогла вычислить оптимальную частоту занятия сексом. Они провели целый комплекс исследований, которые помогли прийти к выводу: в молодости сексуальная жизнь нужна чаще, а в зрелом возрасте больше ценится способность воздерживаться.

Дело в том, что у молодых уровень гормонов повышен в два раза, чтобы выровнять гормональный фон, необходимы частые занятия сексом. А в зрелом возрасте необходимо воздерживаться, потому что половой акт – серьезная нагрузка на организм.