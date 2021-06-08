Открытие новых авиа- и железнодорожных маршрутов профинансируют за счет бюджета Карелии

Власти Карелии компенсируют расходы авиакомпаний и структур РЖД по обслуживанию новых маршрутов за счет бюджета на сумму более 40 млн рублей.

Это следует из проекта изменений в бюджете республики на 2021 год.

Планируется компенсация затрат авиаперевозчиков, которые обслуживают рейсы Петрозаводск — Мурманск, Петрозаводск — Казань, Петрозаводск — Минеральные воды, Петрозаводск — Сочи, Петрозаводск- Анапа, Петрозаводск — Симферополь. Они получат из бюджета Карелии 29,2 млн рублей. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».