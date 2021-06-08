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Открытие новых авиа- и железнодорожных маршрутов профинансируют за счет бюджета Карелии

Новости. Общество
13:02, 09 Июня 2021
фото: © "Столица на Онего"

Власти Карелии компенсируют расходы авиакомпаний и структур РЖД по обслуживанию новых маршрутов за счет бюджета на сумму более 40 млн рублей.

Это следует из проекта изменений в бюджете республики на 2021 год.

Планируется компенсация затрат авиаперевозчиков, которые обслуживают рейсы Петрозаводск — Мурманск, Петрозаводск — Казань, Петрозаводск — Минеральные воды, Петрозаводск — Сочи, Петрозаводск- Анапа, Петрозаводск — Симферополь. Они получат из бюджета Карелии 29,2 млн рублей.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Ара
2021-06-09 13:42:03
Бюджет "резиновый", можно растягивать, если кому-то надо куда то слетать...
Os
2021-06-09 13:08:37
Водный транспорт у нас не любят.
Leopol'd
2021-06-09 13:54:37
Os, водой в Минводы трудно добираться. А здесь аборигены на катерах подкормятся. Хотя это и незаконно.
User
2021-06-09 13:33:39
Os, просто им туда не надо.
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