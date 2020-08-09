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Открытие Преображенского храма в Кижах перенесли на следующий год

Новости. Общество
13:52, 10 Августа 2020
фото: © Паблик музея-заповедника "Кижи"/ vk.com/kizhi_museum
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Первое богослужение и открытие отреставрированного Преображенского храма Кижского погоста в Карелии перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Открытие было запланировано на 19 августа, пишет ТАСС.

На освящение отреставрированного храма планировали пригласить президента России Владимира Путина, предварительное согласие на проведение службы дал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

"Открытие и освящение [Преображенской церкви] переносится на следующий год. Решение принято дирекцией музея по совокупности всех [противоэпидемических] ограничений", –сказал собеседник агентства, добавив, что конкретная дата торжества пока не определена.

Сейчас главную достопримечательность Кижского погоста можно осмотреть только снаружи. Вход внутрь храма закрыт для туристов, богослужения в нем не ведут, добавил представитель музея.

Поэтапное восстановление Преображенской церкви Кижского погоста началось в 2009 году, на эти цели направили 508 млн рублей. За 10 лет специалисты отреставрировали 742 бревна из 2550 элементов, составляющих храм. Важным этапом реставрации стала работа над 16 деревянными главками, на которых заменили 34 тысячи лемешин – традиционных черепиц из осины. Особый интерес представляет иконостас конца XVII – начала XVIII века, он сохранился целиком. Кижский погост включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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