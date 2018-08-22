Открытку выпустили к музыкальному фестивалю Ruskeala Symphony в Карелии

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По заказу карельского филиала Почты России ограниченным тиражом издана красочная открытка в фирменном стиле музыкального фестиваля.
Открытку издали тиражом 1 тыс. экземпляров, рассказали в Управлении почтовой связи республики.
Первыми уникальные открытки смогут приобрести гости фестиваля Ruskeala Symphony 24 и 25 августа. С конца августа открытки можно будет купить в отделениях почтовой связи поселка Рускеала, города Сортавала, почтовых офисах Петрозаводска на улице Дзержинского и площади Гагарина, а также в отделении почты горного парка "Рускеала".
В этом году на концертных площадках фестиваля выступят представителя мировой оперной сцены из Европы, Азии, Южной Америки и России.
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