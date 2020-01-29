Открывайте свой бизнес выгодно

Компания "КСМ" предлагает помещения площадью от 39 до 124 кв.м в динамично развивающемся районе.

Планируете открыть свой бизнес или расширить существующий?



Предлагаем к аренде или покупке коммерческие помещения в жилых комплексах в микрорайонах Древлянка-5 и Древлянка-7!

Помещения для бизнеса располагаются на первых этажах новых пятиэтажных домов. Они имеют широкий спектр назначения – здесь могут разместиться различные магазины, детские развивающие центры и организации дополнительного образования, фитнес-залы и прочие сервисы, необходимые жителям новых жилых комплексов.



Площадь помещений варьируется от 39 до 124 кв.м., они полностью подготовлены для чистовой отделки, что позволит вам воплотить в жизнь любые бизнес-идеи и самые современные дизайн-проекты.

Все помещения имеют универсальные планировки, отдельный вход осуществляется с “нулевой” отметки, большие витринные окна вносят ощущение простора, подведены все необходимые коммуникации - водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция. Высота потолков – 3,2 м. Выделенная электрическая мощность составляет не менее 15 кВт на каждые 10 кв.м. площади.

Почему открыть здесь бизнес – это выгодно?



1. Динамично развивающийся эко-район. На территории смежных друг с другом микрорайонов Древлянка-5 и Древлянка-7 проживает уже более 10 000 человек. И эта цифра будет увеличиваться.

2. По-настоящему гибкие условия аренды. Об этом подробно расскажем в личной беседе.

3. Приобретение помещений по ценам застройщика.

4. Гарантия на помещения 5 лет с момента ввода дома.

5. Возможен заказ отделки по выгодным ценам.

Все подробности можно узнать по телефону 8-960-210-84-96.

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