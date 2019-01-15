Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
14:43, 15 Января 2019

Откуда берётся задолженность у ФССП, чем она опасна

Загрузка...

Проблемы могут появиться в самый неподходящий момент и прийти оттуда, откуда не ожидаешь.

В этой истине наверняка уже смогли убедиться многие. Строить планы – это хорошо, но предугадать все нюансы и исключить все риски будет сложно. Однако это не значит, что не нужно и пытаться. Если планируется поездка за пределы страны, то желательно посетить специализированный сервис fssp.online и проверить наличие долговых обязательств у судебных приставов. Проверка осуществляется на безвозмездной основе и в режиме онлайн, что очень удобно.

Если приставы по тем или иным причинам приняли соответствующее постановление, то придётся смириться с ситуацией и решить вопрос. Откуда берутся долги у ФССП? Всё очень просто. Речь может идти о неуплаченных автомобильных штрафах; давних долгах по кредитам; алиментах, что установлены решением суда; задолженностях по ЖКХ; игнорировании земельного налога либо государственной пошлины. Часто люди забывают о том, что им нужно заплатить по счетам или намеренно избегают ответственности. Однако такая стратегия чревата чередой пагубных последствий, о которых не стоит забывать.

На базе постановления и имеющейся задолженности человека могут не выпустить за пределы страны. Понятно, что для этого сумма задолженности должна быть внушительной. Также возможны различные ограничения в правах. К примеру, это может распространяться на регистрацию транспортного средства при попытке его продать, лишение водительских прав либо вынесение запрета на вождение. Кроме того, может иметь место полный либо частичный арест имущественных активов. Ещё необходимую сумму средств нередко списывают с банковских счетов. Это может касаться не только зарплатных проектов, но и социальных выплат, к примеру, материнского капитала, пособия и так далее. Должник не сможет поменять (юридически) место проживания, а ещё оформить на себя кредит.

Задолженность склонна негативным образом отражаться на качестве жизни, именно поэтому нужно постоянно контролировать ситуацию. Тем более, почему бы не управлять таковой, если возможностей для этого предостаточно.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
09.01.2019, 15:41
Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова
09.01.2019, 11:15
Дорогое китайское удовольствие
09.01.2019, 15:34
ФОТО: В ДТП на трассе в Карелии погиб водитель загоревшегося УАЗа

Аналитика

14.01.2019 12:12
Обществоведение
Церковный налог как индикатор религиозности общества 6
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
Вот так полетали! 5
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 21
09.01.2019 15:08
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»