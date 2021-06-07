Отменен запрет на размещение рекламных конструкций на жилых домах в Петрозаводске

Городской совет Петрозаводска отменил запрет на установку рекламных конструкций на многоквартирных жилых домах после вмешательства уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии.

Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Елена Гнетова, которая обращалась в Петросовет с инициативой об отмене запрета на размещение рекламных конструкций на многоквартирных домах в центральной части города.

«Введение ограничений в части размещения рекламных конструкций на многоквартирных домах, расположенных на территории Петрозаводского городского округа, ограниченной берегом Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги, рекой Лососинкой и Неглинкой, существенно нарушило бы права субъектов предпринимательской деятельности», — пояснила Гнетова. Подробнее об аргументах бизнес-омбудсмена, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».