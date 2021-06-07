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Отменен запрет на размещение рекламных конструкций на жилых домах в Петрозаводске

Новости. Общество
12:04, 08 Июня 2021
фото: Илья Варламов / zyalt.livegournal.com

Городской совет Петрозаводска отменил запрет на установку рекламных конструкций на многоквартирных жилых домах после вмешательства уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии.

Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Елена Гнетова, которая обращалась в Петросовет с инициативой об отмене запрета на размещение рекламных конструкций на многоквартирных домах в центральной части города.

«Введение ограничений в части размещения рекламных конструкций на многоквартирных домах, расположенных на территории Петрозаводского городского округа, ограниченной берегом Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги, рекой Лососинкой и Неглинкой, существенно нарушило бы права субъектов предпринимательской деятельности», — пояснила Гнетова.

Подробнее об аргументах бизнес-омбудсмена, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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