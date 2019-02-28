"Относиться к пациенту надо так, как будто перед вами родители"

Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский, который приехал в Петрозаводск из Белоруссии, рассказал о принципах своей работы.

Павел Чеславович Завадский – главный врач Офтальмологического центра Карелии приехал к нам в Петрозаводск из Минска, чтобы здесь жить, работать и быть на защите зрения населения нашего региона.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что в течение года будет знакомить вас со специалистами Офтальмологического центра Карелии, чтобы показать, что за белым халатом скрываются интересные люди, которые умеют не только высокопрофессионально выполнять свою работу, но еще являются, например, известными блогерами или отличными кулинарами, гонщиками, музыкантами, путешественниками, заядлыми рыбаками…И возможно, познакомившись поближе с докторами, к которым вы приходите на прием, вам будет легче общаться, появится доверие и уйдет боязнь человека в белом халате. Все это будет лишь способствовать скорейшему решению ваших офтальмологических проблем и выздоровлению.

Итак, наш следующий доктор в портретной галерее Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский – врач-офтальмолог с ученой степенью, специалист по рефракционной хирургии, являющийся одним из руководителей глазной клиники.

Журналисту "Столицы на Онего" удалось пообщаться с удивительно позитивным человеком, хотя на первый взгляд он не производит такого впечатления.

Почему Павел Завадский уехал из Минска, где в мае цветут каштаны, в снежную Карелию, какую роль в его жизни сыграла “брахучка”, как он научил белорусских студентов любить офтальмологию и почему он считает, что "чем чаще переезжаешь, тем длиннее кажется жизнь" – ответы на вопросы читайте здесь.