Относившиеся к налоговой тайне данные начнут публиковать с 1 августа

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Федеральная налоговая служба России с 1 августа в формате открытых данных начнет публиковать информацию о налогоплательщиках.
"1 августа в формате открытых данных планируется публиковать информацию о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, о среднесписочной численности работников", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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