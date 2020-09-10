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Отопительный сезон стартует в одном из городов Карелии с понедельника

Новости. Общество
14:17, 11 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Костомукше начнут подключать к отоплению социучреждения и жилой фонд со следующей недели.

Как сообщается в официальном паблике администрации Костомукшского городского округа, подключение будет происходить поэтапно.

"В начале недели сотрудники управляющих компаний будут работать в теплопунктах, к работам по развоздушиванию батарей приступят ориентировочно с 16 сентября", - рассказали в администрации.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минстрое Карелии , отопительный сезон начнется пока только в Костомукше. Местные власти обратились с ходатайством в министерство. Поскольку городской округ на 100 процентов готов к отопительному сезону, приказ о его начале с 14 сентября был подписан в Минстрое республики. 

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что власти не будут ориентироваться на федеральные нормативы и примут решение по началу отопительного сезона, исходя их прогнозов синоптиков.

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Комментарии

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grisha
2020-09-11 16:32:56
Пока в квартирах тепло и комфортно. Тепло подключать рано (в Петрозаводске). А чтоб не мёрзнуть полезно двигаться, а не просиживать часами перед монитором.
новый
2020-09-11 16:14:25
Заноза, да вас протестанутых на всю голову вообще спрашивать не будем. Вам двухпроцентным лишь бы против. Включишь отопление - жарко, выключишь - холодно. Не нравится - валите в в деревню на свою историческую родину. Топите печку дровами. Будет вам там и жарко и холодно. Но скорей всего холодно, ибо ленивы даже печку топить.
zanoza
2020-09-11 16:37:38
новый, понятное дело, что вы никого не спрашивая творите беспредел.
тетка
2020-09-11 15:20:24
Прежде чем включить отопление, надо людей хорошо помучить, чтобы помнили, что зависимы от власти, такова наша российская политика.
новый
2020-09-11 15:26:13
тетка, мучаешься душой и телом - вали в евросоюз. Там тебя обласкают и обогреют. От тебя здесь только парниковый эффект. Там они тебе сразу ограничат парниковые газы.
тетка
2020-09-11 16:52:11
новый, что-то ты сегодня много жужжишь, муха навозная.
Generalus87
2020-09-11 14:46:45
Пора и ПТЗ подключать. На след. неделе 10-13 днем
zanoza
2020-09-11 14:37:34
В ПТЗ 100% готовности не будет, значит отопительный сезон не начнётся никогда, так что-ли?
новый
2020-09-11 15:19:26
zanoza, не истери и жути не нагоняй. Отопление включим вовремя. Чай не при ширшиной живем. Все будете в тепле и форточки открывать. Ибо мы здесь власть.
нетюлень
2020-09-11 17:43:50
новый, то есть в этом "вовремя" мэрия не уверена? Иначе отчего такая нервическая реакция...
zanoza
2020-09-11 15:38:01
новый, так что вы тут власть не гарантирует своевременное начало отопительного сезона, скорее наоборот.
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