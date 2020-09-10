Отопительный сезон стартует в одном из городов Карелии с понедельника

В Костомукше начнут подключать к отоплению социучреждения и жилой фонд со следующей недели.

Как сообщается в официальном паблике администрации Костомукшского городского округа, подключение будет происходить поэтапно.

"В начале недели сотрудники управляющих компаний будут работать в теплопунктах, к работам по развоздушиванию батарей приступят ориентировочно с 16 сентября", - рассказали в администрации.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минстрое Карелии , отопительный сезон начнется пока только в Костомукше. Местные власти обратились с ходатайством в министерство. Поскольку городской округ на 100 процентов готов к отопительному сезону, приказ о его начале с 14 сентября был подписан в Минстрое республики.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что власти не будут ориентироваться на федеральные нормативы и примут решение по началу отопительного сезона, исходя их прогнозов синоптиков.