Отопительный сезон в Петрозаводске завершается

С 13 мая начнется отключение теплоснабжения в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города, рассказали в администрации Петрозаводска.

Отопительный период завершится в Петрозаводске 13 мая. В соответствии с Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики отключение теплоснабжения в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города начнется с 9.00.

Ранее в связи с установившейся теплой погодой администрация города направила в профильное региональное ведомство ходатайство за подписью главы Петрозаводска о завершении отопительного сезона.