Отопительный сезон завершился еще в трех районах Карелии

На сегодняшний день отопительный период закончился в двух городских округах и в восьми районах республики, сообщили в Минстрое Карелии.

С 27 мая отопительный сезон завершен в Пряжинском и Пудожском районах. Отключение от отопления в Олонецком районе началось 26 мая с 12.00.

Напомним, 26 мая тепло отключили в Суоярвском, Питкярантском, Лахденпохском, Сортавальском и Кондопожском районах, а также в Костомукше.

Министерство продолжает мониторинг температурного режима в остальных районах республики для определения времени окончания отопительного периода.