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Отравление Навального "Новичком" подтвердили эксперты из двух стран

Новости. Общество
19:10, 14 Сентября 2020
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
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В правительстве Германии заявили, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

Тот факт, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", подтверждается теперь выводами экспертами лабораторий трех стран, проводивших свои исследования независимо друг от друга, пишет РБК.

В правительстве Германии заявили, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального "Новичком" подтвердили специалисты из Франции и Швеции, которым были предоставлены образцы биоматериалов политика.

"К настоящему времени три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление господина Навального было вызвано нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло", – говорится в сообщении правительства Германии.

В его сообщении также отмечается, что исследование взятых у Навального проб продолжается экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ее лабораториях.

Правительство Германии заявило также, что поддерживает тесный контакт с властями других европейских стран и обсуждает с ними "дальнейшие шаги". Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Запад введет в отношении России новые санкции, та не оставит такой шаг без ответа. Действия властей Германии Лавров назвал "нелепыми", отметив, что в Москве надеются, что Берлин прекратит "отлынивать" от предоставления имеющихся у него данных широкой общественности.

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