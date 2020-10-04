Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)

После дождя тротуары в центре столицы Карелии затопило.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликовали фото улицы Свердлова. После дождя тротуары стали недоступны для пешеходов.

"Были лужи - стали реки! Жаль, что не отразить глубину воды, если только лежа фотографировать. Раньше были большие лужи, их хоть можно было обойти, а теперь - сплошная вода. Может, сделать отверстия в поребриках, чтобы вода уходила в газон в тех местах, где нет деревьев? Когда будет замерзать, это будет сплошной каток! И так по всему городу! На многих перекрестках - только вброд", – пишет автор фото.

Ранее у жителей карельской столицы появились претензии к подрядчикам, выполняющим ремонт тротуаров, поскольку они перекопали все дороги, перекрыв пути пешеходам.