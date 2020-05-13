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Отреставрированная за 800 млн рублей Нацбиблиотека Карелии нуждается в очередном многомиллионном ремонте

Новости. Общество
10:07, 14 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Ремонт Национальной библиотеки Карелии требует очередных миллионных вложений, сообщил глава республиканского Минкульта Алексей Лесонен депутатам парламента.

Профильный комитет карельского парламента 13 мая заслушал информацию регионального Минкульта о ходе ремонтных работ в Национальной библиотеке республики и о степени готовности к мероприятиям, посвященным 100-летию Карелии.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен заявил, что в летний период здание Нацбиблиотеки ждет очередной этап ремонта. 

"На эти цели выделены средства в размере 11, 5 миллионов рублей – на проведение ремонтных работ. Сейчас заключены два контракта. С ООО "Дракар" - которое завершает работы по самому балкону, по системе дренажа, по гидроизоляции и так далее. Еще один контракт с "Техносервисом" заключен на производство работ по ремонту внутренних помещений. И отдельно после завершения работ по гидроизоляции балкона будет заключен (контракт – ред.) на работы по косметическому ремонту фасадов Национальной библиотеки. Эти работы будут проводиться в июне-июле этого года", - рассказал Лесонен.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-05-14 10:21:37
Библиотека всегда была Публичной. А теперь стала национальной. Какой нации? Потому и дела у вас не клеятся. :)
Всё вернуть обратно, под юрисдикцию России.
Кузьма
2020-05-14 10:54:00
кир, Почему ты постоянно бредишь ? Вроде умный человек , а такую чушь несёшь , как неумный человек .
кир
2020-05-14 11:13:25
Кузьма, не пробовал много вопросительных знаков подряд не ставить? Вижу и сбиваюсь. :)
Кузьма
2020-05-14 10:13:47
А почему этот Лесонен ещё в должности ????????????????????????
кир
2020-05-14 10:28:23
Кузьма, а почему ты здесь, а не там? :)
Кузьма
2020-05-14 10:40:48
Потому что я с тобой тут , а Лесонен ещё там и нац. библиотека ещё дальше :)
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