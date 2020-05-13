Отреставрированная за 800 млн рублей Нацбиблиотека Карелии нуждается в очередном многомиллионном ремонте

Ремонт Национальной библиотеки Карелии требует очередных миллионных вложений, сообщил глава республиканского Минкульта Алексей Лесонен депутатам парламента.

Профильный комитет карельского парламента 13 мая заслушал информацию регионального Минкульта о ходе ремонтных работ в Национальной библиотеке республики и о степени готовности к мероприятиям, посвященным 100-летию Карелии.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен заявил, что в летний период здание Нацбиблиотеки ждет очередной этап ремонта.

"На эти цели выделены средства в размере 11, 5 миллионов рублей – на проведение ремонтных работ. Сейчас заключены два контракта. С ООО "Дракар" - которое завершает работы по самому балкону, по системе дренажа, по гидроизоляции и так далее. Еще один контракт с "Техносервисом" заключен на производство работ по ремонту внутренних помещений. И отдельно после завершения работ по гидроизоляции балкона будет заключен (контракт – ред.) на работы по косметическому ремонту фасадов Национальной библиотеки. Эти работы будут проводиться в июне-июле этого года", - рассказал Лесонен.

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