Отреставрированная за 800 млн рублей Национальная библиотека Карелии вновь встала на ремонт (ФОТО)

В разваливающейся библиотеке идут ремонтные работы, на которые потребовалось более 11 млн рублей.

Очередной этап ремонта идет в Национальной библиотеке. В порядок приводят, как внутренние помещения, где есть протечки, так и фасад здания, которое давно имеет неприглядный вид. Облупившаяся краска на окнах и стенах, плитка в некоторых местах скололась, а где-то и вовсе обвалилась, имеются разрушения на обрамлении балкона и водосточной трубы. Здание, несмотря на то, что на реконструкцию библиотеки было потрачено почти 800 млн рублей, разваливается с 2018 года.





Напомним, за это лето власти республики планируют отремонтировать балкон (провести работы по его гидроизоляции), внутренние помещения, ремонт фасадов. На эти цели выделены средства в размере 11, 5 млн рублей.

Когда приступят к ремонту стилобата, пока неизвестно. Для этого необходимо выполнить работы по разработке проекта его реконструкции. Только на одно обследование стилобата для последующей подготовки проекта было выделено 3,5 млн рублей.





Реконструкция Национальной библиотеки велась с 2009 по 2016 годы. Объект на улице Пушкинская в Петрозаводске после ремонта должен был соответствовать новым требованиям, которые предъявляются к современным библиотекам. Стоимость работ составила порядка 800 млн рублей.





Летом 2018 года были обнаружены значительные разрушения на фасаде отремонтированного здания. Спустя год правительство Карелии выступило с заявлением о том, что здание Нацбиблиотеки снова ждет ремонт. Власти региона обвинили в некачественной работе "недобросовестного подрядчика" - питерской компании "Логос". Проблемы возникли как в старом здании, где есть протечки над входной зоной и балконом, так и в новой цокольной части.



