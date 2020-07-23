890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Дожди и грозы ожидаются в пятницу в Карелии 2
23.07.2020 17:00
Элиссан Шандалович: Важно помнить о ситуации на АО "Карелия ДСП" и понимать перспективы ее развития
23.07.2020 16:57
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
23.07.2020 14:45
Брат погибшего в ДТП жителя Петрозаводска пожалуется в Генпрокуратуру на бездействие полиции (ВИДЕО) 5
Сегодня 06:40
Парфенчиков назвал ситуацию с коронавирусом в Карелии напряженной 4
Сегодня 10:12
В Петрозаводске пойдут под снос 6 остановочных павильонов 3
23.07.2020 18:20

Отреставрированная за 800 млн рублей Национальная библиотека Карелии вновь встала на ремонт (ФОТО)

Новости. Общество
11:42, 24 Июля 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
Загрузка...

В разваливающейся библиотеке идут ремонтные работы, на которые потребовалось более 11 млн рублей.

Очередной этап ремонта идет в Национальной библиотеке. В порядок приводят, как внутренние помещения, где есть протечки, так и фасад здания, которое давно имеет неприглядный вид. Облупившаяся краска на окнах и стенах, плитка в некоторых местах скололась, а где-то и вовсе обвалилась, имеются разрушения на обрамлении балкона и водосточной трубы. Здание, несмотря на то, что на реконструкцию библиотеки было потрачено почти 800 млн рублей, разваливается с 2018 года.

Напомним, за это лето власти республики планируют отремонтировать балкон (провести работы по его гидроизоляции), внутренние помещения, ремонт фасадов. На эти цели выделены средства в размере 11, 5 млн рублей.

Когда приступят к ремонту стилобата, пока неизвестно. Для этого необходимо выполнить работы по разработке проекта его реконструкции. Только на одно обследование стилобата для последующей подготовки проекта было выделено 3,5 млн рублей.

Реконструкция Национальной библиотеки велась с 2009 по 2016 годы. Объект на улице Пушкинская в Петрозаводске после ремонта должен был соответствовать новым требованиям, которые предъявляются к современным библиотекам. Стоимость работ составила порядка 800 млн рублей.

Летом 2018 года были обнаружены значительные разрушения на фасаде отремонтированного здания. Спустя год правительство Карелии выступило с заявлением о том, что здание Нацбиблиотеки снова ждет ремонт. Власти региона обвинили в некачественной работе "недобросовестного подрядчика" - питерской компании "Логос". Проблемы возникли как в старом здании, где есть протечки над входной зоной и балконом, так и в новой цокольной части.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-24 12:46:20
Так где же эти 800 млн. рублей осели ,если здание разваливается? Когда уже всем этим бедламом займутся правоохранительные органы?
Серж
2020-07-24 12:06:49
Видимо карельская провластная вертикаль сгнила окончательно , занимаются чинуши всем . только не реальными делами .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Чтиво

23.07.2020 14:45
Частная жизнь
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
Трагически оборвалась жизнь 32-летнего доктора Офтальмологического центра Карелии Андрея Александровича Воронцова.
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 28
23.07.2020 09:13
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»