890x80
Реклама
Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года
25.04.2022 15:19
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
«Это наш шанс»
27.04.2022 14:28
Запрет на первомайскую демонстрацию в Петрозаводске: «Ну может хватит уже этого лицемерия и двойных стандартов?»
Сегодня 07:50

Отреставрированную за 750 млн рублей Национальную библиотеку Карелии вновь будут ремонтировать

Новости. Общество
09:42, 28 Апреля 2022

Новости партнеров

Карелия направит 28 млн рублей на ремонт здания национальной библиотеки, которую в 2017 году некачественно реконструировали за 750 млн рублей.

Национальную библиотеку Карелии, где ранее некачественно провели реконструкцию, отремонтируют в 2022 году. На эти цели в бюджете региона предусмотрели 28 млн рублей, сообщил в среду ТАСС министр культуры республики Алексей Лесонен.

«В здании есть проблема с гидроизоляцией стилобата и подземной части фондохранилища. Разработан проект по устранению этой ситуации. В этом году работы будут проведены. Сейчас на конкурсные процедуры проект уже подан, он разработан. Стоимость — 28 млн рублей», — сказал глава министерства.

Ранее сообщалось, что стоимость завершенной в 2017 году реконструкции Национальной библиотеки Карелии, которая включала в себя как ремонт старой части здания, так и возведение новой пристройки, составляла 750 млн рублей.

Но уже в 2018 году здание начало вновь разрушаться: посыпалась штукатурка, местами разрушился фасад и цоколь, в помещениях начала течь крыша и стены, в том числе в книгохранилище и ремонтной мастерской.

Власти Карелии обратились в Следственный комитет с просьбой проверить работу компании «Логос», которая занималась реконструкцией Национальной библиотеки. Подрядчик начал устранять выявленные проблемы по гарантии, но вскоре его объявили банкротом, после чего работы прекратились.

Летом 2020 года библиотеку вновь закрыли на ремонт, на который было выделено 11,5 млн рублей. В результате был отремонтирован балкон, внутренние помещения и фасады.
Проблемы гидроизоляции стилобата в рамках предыдущего ремонта не были устранены. Только на одно его обследование для последующей подготовки проекта было выделено 3,5 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
25.04.2022, 13:59
Зима вернется в Карелию к 1 мая
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
25.04.2022, 17:02
Девушка в Карелии напрасно пригласила незнакомца в гости послушать музыку и выпить
24.04.2022, 13:57
«Если раньше за качественными продуктами и одеждой жители Карелии ездили в Финляндию, то теперь могут смело ездить в Беларусь»
22.04.2022, 09:11
«Только бы хуже не было»

Аналитика

Сегодня 11:23
Капитал
Карелфорум 2022 — такого в Петрозаводске ещё не было!
16–20 мая в Петрозаводске пройдет первый Карельский международный форум, посвященный камнеобработке и камнедобывающей промышленности.
«Это наш шанс»
27.04.2022 14:28
«Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы»
25.04.2022 11:54
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
22.04.2022 16:39
Новые технологии против боли!
22.04.2022 10:22
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.