Отреставрированную за 750 млн рублей Национальную библиотеку Карелии вновь будут ремонтировать

Карелия направит 28 млн рублей на ремонт здания национальной библиотеки, которую в 2017 году некачественно реконструировали за 750 млн рублей.

Национальную библиотеку Карелии, где ранее некачественно провели реконструкцию, отремонтируют в 2022 году. На эти цели в бюджете региона предусмотрели 28 млн рублей, сообщил в среду ТАСС министр культуры республики Алексей Лесонен.

«В здании есть проблема с гидроизоляцией стилобата и подземной части фондохранилища. Разработан проект по устранению этой ситуации. В этом году работы будут проведены. Сейчас на конкурсные процедуры проект уже подан, он разработан. Стоимость — 28 млн рублей», — сказал глава министерства.

Ранее сообщалось, что стоимость завершенной в 2017 году реконструкции Национальной библиотеки Карелии, которая включала в себя как ремонт старой части здания, так и возведение новой пристройки, составляла 750 млн рублей.

Но уже в 2018 году здание начало вновь разрушаться: посыпалась штукатурка, местами разрушился фасад и цоколь, в помещениях начала течь крыша и стены, в том числе в книгохранилище и ремонтной мастерской.

Власти Карелии обратились в Следственный комитет с просьбой проверить работу компании «Логос», которая занималась реконструкцией Национальной библиотеки. Подрядчик начал устранять выявленные проблемы по гарантии, но вскоре его объявили банкротом, после чего работы прекратились.

Летом 2020 года библиотеку вновь закрыли на ремонт, на который было выделено 11,5 млн рублей. В результате был отремонтирован балкон, внутренние помещения и фасады.

Проблемы гидроизоляции стилобата в рамках предыдущего ремонта не были устранены. Только на одно его обследование для последующей подготовки проекта было выделено 3,5 млн рублей.