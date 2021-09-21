«Отсюда берет начало Русь Православная»: глава Вологодской области рассказал о вояже в Карелию

Вологодский губернатор Олег Кувшинников прошел водным путем от Вытегры до Рускеалы.

Глава Вологодской области Олег Кувшинников прошел водным путем от Вологды по Онежскому и Ладожскому озерам до Рускеалы в Карелии. О своем путешествии губернатор соседнего региона рассказал на своей странице в соцсети, опубликовав короткий фильм.

«Ностальгия по лету. Удалось выбраться на пару дней в небольшое путешествие. Прошелся водным путем от Вытегры до Валаама, Сортавалы, Рускеалы. Уникальная природа и история Русского Севера: многочисленные озера, реки, шлюзы, бескрайние леса и удивительной красоты пейзажи. Гармония истории и современности. Отсюда берёт начало Русь Православная», — так описал свои впечатления от путешествия Олег Кувшинников.