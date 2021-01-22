Отсутствие маски стало для жительницы Карелии роковым

В Кондопоге росгвардейцы задержали нарушительницу в магазине, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 21 января в одном из охраняемых торговых заведений Кондопоги была нажата тревожная кнопка. Прибывшей на место группе задержания работники магазина указали на женщину, которая в прошлое воскресенье совершила хищение продуктов питания. Выяснилось это после ее ухода при просмотре материалов видеонаблюдения.

С какой целью гражданка вновь пришла в магазин, где ей ранее удалось пронести товар мимо кассы, неизвестно, поскольку в торговый зал войти она не смогла – на ней не было маски. Именно этим она и обратила на себя внимание.

Задержанной грозит административная ответственность по двум статьям КоАП РФ.