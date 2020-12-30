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Оттепель придет в Карелию в первый день 2021 года

Новости. Погода
17:00, 31 Декабря 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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О погоде на 1 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 января будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки. Ветер будет юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки - по северным районам в виде снега, мокрого снега, по южным мокрого снега и дождя.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +1, -4°С, на севере похолодает до -7°С, днем воздух прогреется до -3,+2°С.

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