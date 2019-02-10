Оттепель продолжится в Карелии в понедельник

В Карелии и Петрозаводске 11 февраля сохранится пасмурная и теплая погода, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в понедельник сохранится облачная погода. Временами мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

Температура ночью +1, -1; днем 0, +2.

В районах Карелии также будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

Температура +2, -3, по северным районам местами до -6; днем +2, -3.