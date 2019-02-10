Оттепель продолжится в Карелии в понедельник

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В Карелии и Петрозаводске 11 февраля сохранится пасмурная и теплая погода, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в понедельник сохранится облачная погода. Временами мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный.
Температура ночью +1, -1; днем 0, +2.
В районах Карелии также будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный.
Температура +2, -3, по северным районам местами до -6; днем +2, -3.
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