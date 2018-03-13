Отток капитала из России увеличился более чем в два раза

Чистый отток капитала из России с января по февраль вырос в 2,2 раза и составил 9,8 млрд долларов.

Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт Банка России.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-феврале 2018 года, согласно оценке Банка России, составил $9,8 млрд ($4,4 млрд в январе-феврале 2017 года) и был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов", — говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России за прошлый год вырос в 1,6 раза за год.