Отцам-одиночкам хотят дать право на маткапитал

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить возможность отцам-одиночкам тоже получать материнский капитал.

Ранее Москалькова подготовила обращение в правительство с просьбой распространить право получения маткапитала для отцов-одиночек, пишет "РИА Новости".



"Вот сегодня я обратилась к премьер-министру в защиту прав отцов, одиноко воспитывающих своих детей и не имеющих право на материнский капитал, семейный капитал, потому что их мама не имела гражданство (РФ) или умерла", – сказала Москалькова студентам Казанского федерального университета.



Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации находится в рабочей поездке в Республике Татарстан с 7-9 сентября.