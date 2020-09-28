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Отваливающаяся штукатурка и кирпичи с фасада чуть не обрушили балкон в жилом доме на севере Карелии

Новости. Общество
10:39, 29 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/Timof
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Жительница Сегежи добилась ремонта разрушающегося фасада дома над ее балконом.

В Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору поступило обращение от жительницы дома №17 по улице Спиридонова в Сегеже. Женщина еще в июле просила управляющую организацию отремонтировать разрушающийся штукатурный слой фасада дома над ее балконом. Осыпающаяся штукатурка и куски кирпича падали на ее балкон и даже повредили балконную дверь. Но управляющая организация сообщила, что выполнение работ по текущему ремонту запланировано на 2021 год. Такой ответ сегежанку не устроил, ведь в осенне-зимний период влага и перепады температур могут привести к дальнейшему разрушению штукатурки, сообщается в паблике Госкомитета.

После вмешательства жилищных инспекторов ООО "Управляющая организация "Сегежский Дом" обследовало фасада дома. Было обнаружено несколько мест, в том числе и над квартирой заявительницы, отслоения штукатурного слоя на фасаде. Для выполнения необходимых работ компания заключила договор с подрядной организацией.

В своем письме в Госкомитет жительница Сегежи подтвердила, что все ремонтные работы выполнены и у нее нет претензий к управляющей компании. Она также поблагодарила специалистов за оперативную помощь.

Напомним, разваливающиеся балконы в центре Петрозаводска угрожают жизни пешеходов.

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