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Разваливающиеся балконы в центре Петрозаводска угрожают жизни пешеходов (ФОТО)

Новости. Общество
12:35, 25 Сентября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"
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Горожане обратили внимание на аварийное состояние домов на улице Герцена.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фото балконов дома №11 по улице Герцена.

"Будьте аккуратнее, по адресу Герцена 11, куски бетона болтаются на соплях и свисают с балкона. Растут деревья, разрушая этот самый бетон. Надеюсь, соответствующие службы обратят внимание и примут меры", – комментируют фото в паблике.

Ранее жильцы дома №1 по улице Пушкинская (второй адрес пр. Карла Маркса, д. 6) жаловались на аварийные балконы, которые могут обрушиться в любой момент. Дом построен в 1948 году и является неотъемлемой частью главной исторической площади Петрозаводска – площади Кирова. Они направили обращение на имя мэра Петрозаводска Ирины Мирошник и главы Карелии Артура Парфенчикова. В настоящее время здесь начался ремонт в рамках 100-летия республики.


© Столица на Онего

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