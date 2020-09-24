Разваливающиеся балконы в центре Петрозаводска угрожают жизни пешеходов (ФОТО)

Горожане обратили внимание на аварийное состояние домов на улице Герцена.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" выложили фото балконов дома №11 по улице Герцена.

"Будьте аккуратнее, по адресу Герцена 11, куски бетона болтаются на соплях и свисают с балкона. Растут деревья, разрушая этот самый бетон. Надеюсь, соответствующие службы обратят внимание и примут меры", – комментируют фото в паблике.





Ранее жильцы дома №1 по улице Пушкинская (второй адрес пр. Карла Маркса, д. 6) жаловались на аварийные балконы, которые могут обрушиться в любой момент. Дом построен в 1948 году и является неотъемлемой частью главной исторической площади Петрозаводска – площади Кирова. Они направили обращение на имя мэра Петрозаводска Ирины Мирошник и главы Карелии Артура Парфенчикова. В настоящее время здесь начался ремонт в рамках 100-летия республики.







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