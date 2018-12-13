Парфенчикова попросили помочь с реставрацией разваливающегося дома на пл. Кирова к 100-летию Карелии

Дом с грозящими обрушиться балконами и разрушающимся фасадом требует реставрации к 100-летию Карелии, считают жильцы.

Они направили обращение на имя мэра Петрозаводска Ирины Мирошник и главы Карелии Артура Парфенчикова. Копия имеется в распоряжении редакции.

"Просим включить жилой дом, расположенный по адресу ул. Пушкинская, д. 1 (второй адрес пр. Карла Маркса, д.6) в число объектов ремонтируемых или реставрируемых в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия. Дом имеет статус объекта ценной застройки в входит в ансамбль площади Кирова, на которой планируется в 2020 году проводить официальные праздничные мероприятия. Этот дом - единственный жилой дом на площади Кирова и именно его фасад находится в аварийном состоянии", - отмечается в обращении.

Дом построен в 1948 году и является неотъемлемой частью главной исторической площади Петрозаводска.

"Капитально он никогда не ремонтировался, и теперь с полуразрушенных балконов на тротуар падает штукатурка и куски лепнины. Невооруженным взглядом видно, что балконы дома могут обрушиться в любой момент. Такое состояние фасада не только портит внешний вид центральной площади города, где проходят все основные городские праздники, но и представляет прямую опасность здоровью и жизни жителей и гостей города, тем более, что на первом этаже здания находится детский сад", - уверены жильцы.

В доме всего 16 квартир, поэтому восстановить фасад этого исторического здания за счет средств жильцов не представляется возможным. "Поэтому мы, жильцы дома, управляющая компания, добросовестно обслуживающая дом, а также представители учреждений образования и культуры, находящихся на площади Кирова, просим отремонтировать фасад дома по адресу за счет бюджетных средств", - отмечается в обращении.