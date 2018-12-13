Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:30, 13 Декабря 2018
фото: Столица на Онего

Парфенчикова попросили помочь с реставрацией разваливающегося дома на пл. Кирова к 100-летию Карелии

Загрузка...

Дом с грозящими обрушиться балконами и разрушающимся фасадом требует реставрации к 100-летию Карелии, считают жильцы.

Они направили обращение на имя мэра Петрозаводска Ирины Мирошник и главы Карелии Артура Парфенчикова. Копия имеется в распоряжении редакции.

"Просим включить жилой дом, расположенный по адресу ул. Пушкинская, д. 1 (второй адрес пр. Карла Маркса, д.6) в число объектов ремонтируемых или реставрируемых в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия. Дом имеет статус объекта ценной застройки в входит в ансамбль площади Кирова, на которой планируется в 2020 году проводить официальные праздничные мероприятия. Этот дом - единственный жилой дом на площади Кирова и именно его фасад находится в аварийном состоянии", - отмечается в обращении.

Дом построен в 1948 году и является неотъемлемой частью главной исторической площади Петрозаводска.

"Капитально он никогда не ремонтировался, и теперь с полуразрушенных балконов на тротуар падает штукатурка и куски лепнины. Невооруженным взглядом видно, что балконы дома могут обрушиться в любой момент. Такое состояние фасада не только портит внешний вид центральной площади города, где проходят все основные городские праздники, но и представляет прямую опасность здоровью и жизни жителей и гостей города, тем более, что на первом этаже здания находится детский сад", - уверены жильцы.

В доме всего 16 квартир, поэтому восстановить фасад этого исторического здания за счет средств жильцов не представляется возможным. "Поэтому мы, жильцы дома, управляющая компания, добросовестно обслуживающая дом, а также представители учреждений образования и культуры, находящихся на площади Кирова, просим отремонтировать фасад дома по адресу за счет бюджетных средств", - отмечается в обращении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2018-12-13 09:42:15
1 ГЖИ вздрю вынести предписание в адрес УК о нарушениях в обслуживании МКД. 2. "бедным" жильцам раскошелится на ремонт в своем доме. 3. инициировать общее собрание собственников и решить вопрос о привлечении средств капремонта. и кредита в банке. 4.прокуратуре и правоохранителям "вспомнить", когда, на какую сумму и кто УЖЕ (и если не ошибаюсь НЕОДНОКРАТНО) ремонтировал данный дом.
Наблюдатель
2018-12-13 09:30:32
Пажждите, а как же фонд капремонта? Или этому дому еще 50 лет простоять надо? =)
mts
2018-12-13 09:27:28
Убрать балконы и аккуратно оштукатурить. восстановление бессмысленно и дорого. В площадь квартир они не входят - элемент декора. Оптимальное решение. Вычурность не нужна.
ни фига себе
2018-12-13 09:04:15
..... ну дают жильцы дома . Глава ещё на Ленина - Анохина исторический дом строить не начал , вместе с коммерсантом-банкротом и тут такое , попросить .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.12.2018, 10:26
Некуда идти
06.12.2018, 06:40
Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
09.12.2018, 09:49
ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь
12.12.2018, 11:59
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже
07.12.2018, 12:37
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками

Аналитика

12.12.2018 11:35
Обществоведение
В чьи сети попались?
Почему жители Древлянки три дня сидели без света и виноваты ли в этом энергетики?
60 лет работы для людей
12.12.2018 10:49
Избиение старушек 2
12.12.2018 09:14
Петрозаводск в ближайшие 3 года станет безопасней и комфортней 1
10.12.2018 15:35
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками 8
07.12.2018 12:37
Вся аналитика

Чтиво

12.12.2018 13:43
Личное мнение
Четверть века с Конституцией 6
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
"Совершенная ахинея" 7
06.12.2018 13:24
Не в коня корм 7
04.12.2018 16:05
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел марафон ползунков
10.12.2018 10:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»