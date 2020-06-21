Отзывчивость дорого обошлась петрозаводчанке

В минувшую пятницу в полицию обратилась 31-летняя женщина и рассказала, что стала жертвой аферистов, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, в ходе переписки со знакомым в одной из социальных сетей она узнала, что ему срочно нужны деньги. Якобы он находится в другом городе, и нужно заплатить за кредит 25 тысяч рублей.



Не вдаваясь в подробности, женщина дошла до банкомата и перевела ему деньги. Спустя время она узнала, что страница ее приятеля была взломана.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция Карелии рекомендует: если в социальных сетях знакомые просят оказать финансовую помощь, лучше связаться с ними по телефону и уточнить информацию.

Ранее пользователь соцсети оставил отзывчивую жительницу Карелии без денег.