Подписаться
Новости. Экономика
10:41, 13 Ноября 2019

Отзывы об автосалоне помогут сделать правильный выбор

Загрузка...

К покупке автомобиля большинство потребителей готовится заранее, ведь это достаточно дорогостоящее имущество.

Однако очень часто выбору марки и модели авто уделяется больше внимания, чем подбору автосалона. А ведь от этого фактора часто зависит не только впечатление от сделки, но и ее выгода. Поэтому перед покупкой важно тщательно изучить выбор автосалонов в городе, полезно будет посмотреть рейтинг автосалонов Москвы.

Основной признак хорошего дилера – это доступность информации о нем. Его адрес и телефоны должно быть легко найти. Часто автосалоны имеют собственные интернет-сайты с полезной информацией и контактами. При этом связаться с консультантами также должно быть просто. В телефонном разговоре квалифицированный сотрудник ответит на все вопросы и предоставит необходимые рекомендации.

Найти хорошего дилера помогут и отзывы об автосалоне, которые можно почитать, например, на сайте Stop-Salon.ru. Онлайн-сервис является проверенным ресурсом, предоставляющим полезные сведения об автодилерах. Здесь можно узнать контакты, адрес сайта автосалона, а также почитать о впечатлениях клиентов от сотрудничества с ним. Реальные отзывы могут стать одним из самых важных аргументов в выборе того или иного дилера, так как позволяют объективно оценить его работу.

Отличный сервис также является тем, что отличает действительно хороший автосалон. Чем больше внимания уделяется корпоративным стандартам, тем лучше будут обслуживать клиентов в данном центре. В результате посещение этого дилера вызовет только положительные эмоции, что немаловажно при совершении таких серьезных сделок.

Кроме того, стоит обратить внимание на выбор автомобилей и наличие возможности заказать тест-драйв. Это демонстрирует хорошее финансовое положение автосалона, а значит – его востребованность у покупателей. Многие дилеры также предлагают клиентам различные дополнительные бонусы. Это может быть участие в программе лояльности, подарки или скидки.

Лучше всего покупать автомобиль у официальных дилеров выбранной марки. В этом случае потребитель может быть уверен в том, что в будущем у него не возникнет проблем с гарантией или документами на авто. Список официальных дилеров в городе, как правило, есть на сайте производителя. К своим представительствам бренды выдвигают жесткие требования, поэтому качество обслуживания здесь также будет на высоте.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2019-11-13 12:28:13
Отзывы от автосалонах заказываются через площадки для заработка в сети и стоят 50-100 руб... это если по-нормальному. Но есть любители демпинга, кто и за десятку напишет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз

Аналитика

Сегодня 13:38
Обществоведение
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы
Инициатор иска в Конституционный суд Карелии считает, что активность пенсионеров подтолкнет депутатов к разработке механизма индексации ветеранских выплат.
И смех и грех 4
Сегодня 09:01
"Чтобы общество знало, где болит" 8
11.11.2019 14:35
Сбербанк объявил самый выгодный день в году
11.11.2019 12:39
Мирошник: "Лыжная трасса "Фонтаны" станет доступной и летом" 9
08.11.2019 10:33
Вся аналитика

Чтиво

11.11.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Завершение строительства детского городка в Соломенном проинспектировали депутаты Петросовета.
Сегодня 11:38
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»