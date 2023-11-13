Озеро перегородило путь в детский сад жителям Петрозаводска

Жители карельской столицы рассказали, как по водному пути они пробираются к детскому саду в одном из крупных районов города.

Жители Ключевой в Петрозаводске сфотографировали водный путь, по которому им приходится добираться до детского сада. Фотографии разместили в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Вот такой подход на Ключевой к детскому саду номер 64 уже не один год. Эта лужа, а точнее целое озеро, тут всегда», — сообщили жители Петрозаводска.

Горожане рассказали, что вода пропадает только когда две недели нет дождей, а также в зимние морозы.

В остальное время к дескому саду «приходится „плыть“ с детьми на руках. Ну или проявлять навыки ловкости и пробираться через кусты по тоненькому поребрику», — написали в паблике.

При этом со стороны улицы Кораболов это единственный подход к саду, с другой стороны его невозможно обойти, уточнили пользователи сети.

«Эту проблему освещали даже в СМИ», — отметили жители карельской столицы.

«Но, видимо, именно этот кусок территории, как обычно „никому не принадлежит“…», — добавилии в сети.