Ожидается подорожание хлеба на 10%

Розничные цены на хлеб к октябрю могут увеличиться на 10%, ряд поставщиков уже начал вести переговоры с торговыми операторами о пересмотре закупочных цен.

Об этом сообщал "исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Он пояснил, что средние цены на пшеницу в августе 2018 года увеличились как в месячном выражении, так и в годовом.

Так, например, пшеница третьего класса в настоящий момент стоит около 12 рублей за 1 кг, а в начале августа ее стоимость составляла 10 рублей, в августе прошлого года — 9 рублей.

По словам Вострикова, по остальным видам сырья наблюдается аналогичная динамика.

Как отреагировала на такое заявление производителей ФАС, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".