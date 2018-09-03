Ожидается подорожание хлеба на 10%

По теме
Загрузка...
Розничные цены на хлеб к октябрю могут увеличиться на 10%, ряд поставщиков уже начал вести переговоры с торговыми операторами о пересмотре закупочных цен.
Об этом сообщал "исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
Он пояснил, что средние цены на пшеницу в августе 2018 года увеличились как в месячном выражении, так и в годовом.
Так, например, пшеница третьего класса в настоящий момент стоит около 12 рублей за 1 кг, а в начале августа ее стоимость составляла 10 рублей, в августе прошлого года — 9 рублей.
По словам Вострикова, по остальным видам сырья наблюдается аналогичная динамика.
Как отреагировала на такое заявление производителей ФАС, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
27.08.2018, 14:54
27.08.2018, 14:12
28.08.2018, 08:05
01.09.2018, 09:20
01.09.2018, 10:35
31.08.2018, 15:11
Аналитика
Сегодня 12:19
Политкухня
Ради проведения пенсионной реформы на наших глазах разрушается миф о сытых и стабильных нулевых.
31.08.2018 11:50
29.08.2018 16:06
29.08.2018 10:57
27.08.2018 14:54
Чтиво
Сегодня 15:53
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему сезон охоты на мужчин никогда не кончается.
28.08.2018 10:00
16.08.2018 13:40
Медиа
Сегодня 15:12
Опрос
Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?
Комментарии