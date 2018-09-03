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Новости. Общество
16:25, 03 Сентября 2018

Ожидается подорожание хлеба на 10%

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Розничные цены на хлеб к октябрю могут увеличиться на 10%, ряд поставщиков уже начал вести переговоры с торговыми операторами о пересмотре закупочных цен.

Об этом сообщал "исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Он пояснил, что средние цены на пшеницу в августе 2018 года увеличились как в месячном выражении, так и в годовом.

Так, например, пшеница третьего класса в настоящий момент стоит около 12 рублей за 1 кг, а в начале августа ее стоимость составляла 10 рублей, в августе прошлого года — 9 рублей.

По словам Вострикова, по остальным видам сырья наблюдается аналогичная динамика.

Как отреагировала на такое заявление производителей ФАС, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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sherhan2
2018-09-03 18:26:46
То,что в основном продается в сетевых магазинах,назвать хлебом очень трудно.А боле-менее нормальную продукцию пытаются загнобить "крепкие хозяйственники".
zanoza
2018-09-03 18:06:17
Так у нас хлеб станет скоро дороже золота.Где государственное регулирование цен на товары первой необходимости?
dgin
2018-09-03 16:51:48
Зерна стали выращивать море , даже экспортируем . И нефть тоже самое . Только к чему всё это , цены то растут .
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